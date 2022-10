Rimini, al Tiberio in diretta da Londra il balletto 'Mayerling'

Eventi

| 11:15 - 03 Ottobre 2022

Ingresso del Cinema Tiberio.

Al Cinema Tiberio di Rimini mercoledì 5 ottobre alle ore 20.15 in diretta via satellite dalla Royal Opera House di Londra (biglietti interi € 12, ridotti € 11, ridotti Tiberio Club € 10) è in programma il balletto Mayerling, su musiche di Frank Liszt coreografato da Kenneth McMillan. Ispirato a eventi oscuri e avvincenti della vita reale, questo classico del Royal Ballet descrive le ossessioni sessuali e morbose del principe ereditario Rodolfo che hanno portato allo scandalo di omicidio-suicidio con la sua amante Mary Vetsera. Il fascino opprimente della corte austro-ungarica nel 1880 prepara la scena per un dramma pieno di suspense di intrighi psicologici e politici mentre Rudolf si fissa sulla sua mortalità.



Il primo ballerino Ryoichi Hirano interpreta il principe ereditario Rodolfo – un ruolo spesso considerato nel balletto classico al pari di quello dell'Amleto – che richiede al ballerino di eseguire sette importanti pas de deux con cinque danzatrici diverse, abbinando la bravura tecnica a una reale abilità drammatica. A lui si affiancano la Prima Ballerina Natalia Osipova nel ruolo della Baronessa Mary Vetsera e le Prime Ballerine Laura Morera, Francesca Hayward e Marianela Nuñez rispettivamente nei ruoli della Contessa Marie Larisch, della Principessa Stephanie e di Mitzi Caspar.

Il balletto di Kenneth MacMillan del 1978 è considerato un capolavoro narrativo e questo revival ricorda il coreografo scomparso 30 anni fa.