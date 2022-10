La salute passa dalla prevenzione, ciclo di incontri a Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 10:37 - 03 Ottobre 2022

Immagine di repertorio.

Il comitato cittadino di Villaggio Argentina organizza un ciclo di incontri dedicati a "Conoscere per prevenire" sesta edizione. Appuntamenti con medici ed esperti per "diventare protagonisti della nostra salute". Si parte martedì 4 ottobre alle 20.30 con un incontro sul tema "Hpv credenze e falsi miti" e "Tumori ginecologici quale sorveglianza" con le dottoresse Alessandra Parodi e Federica Rosati dell'U.O. Ginecologia ed Ostetrica dell'Ospedale Infermi di Rimini. Gli appuntamenti (martedì 11 e 18 ottobre, giovedì 27 ottobre e martedì 8 novembre) si terranno nella sala Polivalente di Villaggio Argentina in Piazza San Pio X.

"Negli anni si è assistito oltre che ad un'evoluzione del concetto di salute" si legge nella nota dell'associazione "anche ad un riconoscimento del ruolo importante e determinante che la singola persona ha sul proprio stato di benessere attraverso la prevenzione; questa intesa come tutte quelle azioni che riducono i fattori di rischio e quindi la possibile comparsa di malattie, in poche parole gli stili di vita, quelle semplici ma importanti condotte quotidiane che tutti dovremmo tenere, spesso sottovalutate e non considerate."