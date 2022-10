Indice criminalità: Rimini al primo posto per 'rapine', seconda nella classifica nazionale

Attualità

Rimini

| 09:12 - 03 Ottobre 2022

Immagine di repertorio.

Tra le 107 province in testa nell'Indice della criminalità 2022 del Sole 24 Ore pubblicato sul Sole 24 Ore di lunedì si conferma Milano il territorio con più furti rilevati ogni 100mila abitanti, in particolare nei negozi e nelle auto in sosta; la città metropolitana è settima per denunce di violenze sessuali; seconda per rapine in pubblica via; terza per associazioni per delinquere. A influenzare il trend delle denunce rilevate dalle forze di Polizia nel corso del 2021 sono i flussi turistici anche nella seconda provincia classificata, Rimini, dove - anche qui - sono i furti la tipologia di reato più denunciata, come a Milano. Seguono per densità di crimini le altre grandi città: tra le prime dieci classificate si incontrano - oltre a Milano - anche Torino (3ª), Bologna (4ª), Roma (5ª), Firenze (7ª) e Napoli (10ª).

La geografia dei reati 2021 conferma, poi, una serie di scenari ormai consolidati: Milano capitale dei furti in generale davanti a Rimini e Roma; Barletta in cima alla classifica di quelli d'auto; Napoli prima per furti con strappo e di motocicli, ma anche di contrabbando. E, ancora: Gorizia in cima alla classifica delle truffe e delle frodi informatiche; Vibo Valentia prima per minacce. Emergono però una serie di novità come il primato di La Spezia nei reati legati agli stupefacenti - incluso lo spaccio - e quello di Matera sul fronte delle denunce di incendi. Enna sostituisce Caltanissetta in cima alla classifica degli omicidi volontari - ed è seguita da Aosta - mentre Biella e Ragusa vestono la maglia nera per, rispettivamente, estorsioni e usura.



I dati di Rimini



Secondo i dati della ricerca, Rimini ha collezionato 18538 denunce.

Per quanto riguarda la suddivisione per reati Rimini è al primo posto per "rapine" con 444 denunce; secondo posto per "furti con destrezza" (1497 denunce) e per "furti" con 9.106 denunce; terzo posto per "furti con strappo" (141 denunce); quarto posto per "violenze sessuali" (54 denunce) e per "furti in esercizi commerciali" (629 denunce); 12esima posizione con 73 denunce per "estorsioni"; 20esimo posto per "omicidi volontari consumati"; 48esimo posto per "tentati omicidi" (5 denunce); 40esimo posto per "furti di autovetture" e 136 denunce; 27esima posizione per "furti in abitazione" con 901 denunce; 37esimo posto per "usura" con una denuncia; 39esimo posto per "associazione per delinquere", 3 denunce; 83esima posizione per "associazione di tipo mafioso" con nessuna denuncia; 38esima posizione per "truffe e frodi informatiche" con 1.734 denunce; 44esima posizione per "incendi", 38 denunce; 25esima posizione per "stupefacenti" con 205 denunce; 81esimo posto per "infanticidi".