Ciclismo Juniores a Poggio Torriana, il vincitore è Renato Favero

Sport

Poggio Torriana

08:35 - 03 Ottobre 2022

Foto Mario Zannoni.

Di Leonardo Metalli



Un’edizione incerta e spettacolare del 4^ Gran Premio Team del Capitano – 2° Trofeo Top Automazioni che ha incoronato quest’oggi (domenica 2 ottobre) a Poggio Torriana (RN), il vicentino Renato Favero (Borgo Molino Villa Fiorita). La competizione, splendidamente allestita dalla ASD Team del Capitano del presidente Daniele Bertozzi, si è decisa fin dalle prime tornate del circuito di 23 km con le rampe del “Trebbio” a scandire il ritmo, che ha visto il 17enne allungare con decisione e giungere con un margine di vantaggio sul compagno Marco Di Bernardo ed Alessio Delle Vedove.



Un gruppo forte di ben 123 atleti in rappresentanza di 29 formazioni si sono allineati sulla linea di partenza, pronti a ricevere il via dal Presidente del Comitato Regionale FCI Alessandro Spada e dal presidente della Top Automazioni Bruno Bargellini insieme al factotum Daniele Bertozzi. Il circuito sviluppato su di un tracciato panoramico misto che ha visto fin da subito un avvio velocissimo con diversi tentativi di attacco, ma con un controllo serrato nelle prime posizioni è stato caratterizzato da alcune tentativi in solitaria. Dall’avanguardia gruppo al km 27 escono in 11 con Delle Vedove, Favero, Di Bernardo (Borgo Molino), Tagliavini e Quintalla (Nial Nizzoli), Gamba (S.C. Cene), Maioli (Team Franco Ballerini), Di Mauro (Gulp), Bracalente (Scap) Pavia (Team Coratti), Fuoco (Gottardo Giochi). Gruppo che alle loro spalle che comincia a perdere secondo dopo secondo arrivando a 2'20" di svantaggio. All'inizio dell'anello più piccolo con gli uomini al comando il gap rimane stabile mentre il gruppo alle spalle ha un importante selezione dalle posizioni di retroguardia. Radio-Corsa informa: "un uomo solo al comando a meno due giri dal termine". Inizia lo show targato Borgo Molino Rinascita Ormelle con il tentativo di Renato Favero che arriva a guadagnare fino a 1'40" con i compagni dietro a fare azione da "stopper". Il rettilineo d’arrivo è un arrivo in parata per Favero che conquista così il secondo successo stagionale, mentre dietro con un cospicuo margine di vantaggio, anticipa il gruppetto il compagno di casacca Marco Di Bernardo. Lo sprint valevole per il terzo posto è del plurivincitore di stagione, nonché campione del mondo ed europeo su pista nell'inseguimento con Alessio Delle Vedove a firma di un terzetto targato Borgo Molino Villa Fiorita.



Quello di Poggio Torriana per Renato Favero è il successo dei grandi, staccando tutti gli avversari: “Oggi sentivo di stare bene ma fino all’ultimo non sapevo come sarebbe potuta andare. Sulla salita ho attaccato e ho dato tutto fino all'arrivo. Ringrazio i miei compagni dietro per avermi dato copertura, il merito di questa vittoria è anche loro e la dedica è alla mia famiglia in particolare a mio nonno” ha concluso Favero.



Estremamente soddisfatto Daniele Bertozzi regista organizzativo per conto del Asd Team del Capitano: “E’ stata una gioia e, soprattutto, un onore poter avere al via il meglio del ciclismo nazionale: oggi a Poggio Torriana si sono dati battaglia i più forti atleti che in un prossimo futuro troveremo protagonisti sui palcoscenici più prestigiosi del mondo delle due ruote. Un ringraziamento a tutti i volontari che oggi hanno reso possibile tutto questo. Poggio Torriana ha vissuto un’altra bellissima giornata di ciclismo, ora non resta che dare l’appuntamento al 2023”.



Ordine d’arrivo 4^ GP Team del Capitano - 2° Trofeo Top Automazioni:

1° Renato Favero (Borgo Molino Villa Fiorita)

che completa i 121 km in 2h59’48” alla media dei 40,378 km/h

2° Marco Di Bernardo (Borgo Molino Villa Fiorita) a 1'42"

3° Alessio Delle Vedove (Borgo Molino Villa Fiorita) a 3'15"

4° Mattia Maioli (Team Franco Ballerini) st

5° Alan Flocco (Gottardo Giochi Aude) st

6° Alessandro De Ros (S.C. Fontanafredda) st

7° Federico Di Mauro (Gulp Vilbrata) st

8° Matteo Cettolin (Borgo Molino Villa Fiorita) st

9° Filippo Quintavalla (Cycling Team Nial) st

10° Francesco Gamba (S.C. Cene) st