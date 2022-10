Urina nel centro di Montefiore davanti alla Rocca, la foto diventa virale

Attualità

Montefiore Conca

| 21:09 - 02 Ottobre 2022

Fa pipì sulla via ai piedi della Rocca di Montefiore, la foto finisce sui social e diventa virale.

Un giovane è stato colto a soddisfare i propri bisogni, venerdì 30 ottobre in pieno pomeriggio, intorno alle 15, davanti agli occhi increduli di persone che circolavano per strada. Subito è stata scattata la foto, diventata ben presto virale sui social, e di pari passo ha cominciato a sorgere l’indignazione. L'ex sindaca Valli Cipriani sconvolta per il gesto dello sconosciuto, ne ha postato la foto su Facebook, corredata del seguente commento: "In questo paese è stato superato ogni limite! Urinare in pieno pomeriggio ai piedi della Rocca davanti al palazzo comunale! Questo sarebbe un paese a vocazione turistica? Uno dei borghi più belli d'Italia? Bandiera Arancione? Vergogna!!!"