Calcio Prima, l'Accademia Marignanese a punto contro il Rumagna: 0-0

San Giovanni in Marignano

| 21:06 - 02 Ottobre 2022

Una fase del match.

La Accademia Marignanese esce imbattuta dal terreno di gioco del Rumagna nonostante l'inferiorità numerica per un’ora di partita, dimostrando carattere, personalità e determinazione per interrompere la striscia negativa di tre sconfitte consecutive fra campionato e Coppa.

Dopo una fase iniziale di studio e una occasione concessa ai padroni di casa, i gialloblu di mister Mirko Palazzi hanno l’occasione per passare in vantaggio al termine di una bella azione che si sviluppa nella zona centrale del campo, ma Filippo Bacchielli sciupa con una conclusione fiacca. Poi tocca a Di Blasio scattare sul filo del fuorigioco a involarsi in solitudine verso il portiere del Rumagna che in area lo mette giù costringendolo a una fiacca battuta a rete. L’arbitro non concede il calcio di rigore che ai più è parso evidente, qualche dubbio sulla possibile posizione di fuorigioco non rilevato.

Alla mezz’ora l’episodio della espulsione che ha condizionato l’andamento della partita, quando il centrocampista della Accademia Marignanese Cekirri subisce un evidente fallo a metà campo, i compagni mettono fuori la palla, l’arbitro va verso di lui ed estrae il cartellino rosso: sembra per avere apostrofato malamente l’avversario. Qui è venuto fuori il carattere gladiatorio della squadra che ha stretto i denti non ha arretrato il proprio baricentro ed ha continuato a giocare ribattendo colpo su colpo le iniziative avversarie ed ha sfoderato una prestazione che lascia ben sperare per il futuro.

Nella ripresa un altro episodio dubbio in area dei padroni di casa del Rumagna su Romano, ma l’arbitro odierno ha fatto capire da inizio gara il suo metro di giudizio, interrompendo il meno possibile il gioco.

Un buon pareggio per l'Accademia Marignanese che muove la classifica e fa morale, ottima la prestazione di tutta la squadra e in particolare del centrale difensivo e capitano Luca Beccari.



Il tabellino



RUMAGNA: Evangelisti, Luta, Longo, Siroli, Sbrighi, Valenti, Giuliani (52' Reali), Bergamaschi (75' Batani), Casetti, Ercolani, Pezzella (52' Lombardi).

A disp.: Giangaspare, Amadori, Di Camillo, Marconi, Montalti, Viroli. All.: Salsi



ACCADEMIA MARIGNANESE: Badioli, Marfella, Markaj, Beccari, Lorenzi (80' Tirincanti), Luppoli, Cekirri, Marcolini (70' Ottaviani), Di Blasio, Romano (Ceccarini 65, 85' Gabellini), Bacchielli (60' La Pescara).

A disp.: Ottaviani G., Rossi, Vescini, Vandi, Tirincanti. All.Palazzi



Arbitro: Siani della Sezione di Ravenna



Note. Ammoniti: Romano, Luppoli (AM), Ercolano, Sbrighi (R). Espulsi: 28' Cekirri (AM)