Tragedia in pista, un centauro deceduto e uno ferito gravemente a Misano

Cronaca

Misano Adriatico

| 19:57 - 02 Ottobre 2022

Foto di repertorio.



Oggi (domenica 2 ottobre) al Misano World Circuit si è verificato un grave incidente, durante il secondo giro della gara della classe 600 Pro, Trofeo Italiano Amatori, inserita nel programma della Coppa Italia di motociclismo velocità.



Il bilancio parla di un pilota deceduto, il romano Federico Esposto, 27 anni, e di un altro, Marco Sciutteri, residente a Bologna, 31 anni, trasportato in elicottero, in gravi condizioni, all'Ospedale di Cesena.





Dopo l'incidente, la manifestazione, a cui partecipavano oltre 360 piloti impegnati in diversi challenge di carattere nazionale, è stata chiusa anticipatamente, in segno di rispetto.





La FMI, il Misano World Circuit e l'organizzatore del Trofeo Italiano Amatori sono vicini alle famiglie dei piloti coinvolti.