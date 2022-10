Calcio Eccellenza, hurrà Savignanese: domato il Sant'Agostino (1-0)

Sport

Savignano sul rubicone

| 19:00 - 02 Ottobre 2022

Arrivano tre punti meritati per la Savignanese, che doma 1-0 il Sant’Agostino davati al pubblico amico allo stadio Capanni.

Avvio vivace con l’inzuccata alta di Onofri e le conclusioni fuori misura di Tola e Gherlinzoni, poi il match si spegne un po’ e mancano le emozioni fino all’intervallo.

Ad inizio ripresa Pacchioni suona la carica, ma nel giro di un minuto gli viene annullato un goal (49′) e poi un suo tiro è deviato (50′). Poco dopo ancora Pacchioni ispira Vitalino, che di testa manda alto.

La rete del vantaggio è nell’aria e la trova Protino, che che dinistro insacca la spizzata di Pacchioni. La compagine di Montanari insiste e legittima il vantaggio con altre azioni (su tutte la botta di Zoffoli parata al 72′) fino al triplice fischio.



Il tabellino

Savignanese: Fusconi, Mazza, Mazzarini, Vitalino, Lambertini, Onofri, Zoffoli, Tola, Pacchioni (83′ Farabegoli), Protino (76′ Bascioni), Franchini (63′ Possenti). A disp: Papi, Stacchini, Paganelli, Sbrighi, Battistini, Brocculi. All. Montanari



Sant’Agostino: Costantino, Rubbi, Savino (70′ Guerzoni), Di Domenico (90′ Iazzetta), Ferrari, Marcolini, Darraji, Daniel (94′ Ribello), Baglietti (70′ Novi), Gessoni, Gherlinzoni. A disp: Guzzinati, Malservisi, Guerzoni, Tunno, Govoni, Anane. All. Zaccaroni.



Rete: 55′ Protino



Note. Ammoniti: Tola, Zoffoli, Bascioni