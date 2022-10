Calcio Eccellenza, Victor San Marino al sesto successo di fila

Sport

Repubblica San Marino

| 18:32 - 02 Ottobre 2022

Il tecnico del Victor San Marino Cassani.



Victor San Marino “6” bellissimo! Arriva per i titani il sesto successo consecutivo in sei giornate: sconfitto a domicilio il Bentivoglio per 3-0. Tutti e tre i gol sono giunti in 10 minuti nella ripresa: Malo, su assist di Gramellini, sblocca la gara al 22’; il raddoppio lo segna Dioh, su suggerimento di Kamara, al 28’ e, infine, Malo mette i 3 punti nella cassaforte biancazzurra siglando il gol del definitivo 3-0 al 32’ e la sua prima doppietta stagionale. Il Victor San Marino, anche questa volta, rimane da solo al comando a punteggio pieno nel girone B.



Capitan Ambrosini e compagni affronteranno la Del Duca Grama per due volte, tra le mura amiche dell’Acquaviva Stadium, nel giro di pochissimi giorni: domenica 9 ottobre alle ore 15.30 alla settima giornata dell’Eccellenza Emilia Romagna e mercoledì 12 dello stesso mese alle ore 20.30 nel 3° turno della Coppa Italia – Memorial “Maurizio Minetti”.



Il tabellino

Bentivoglio-Victor San Marino 0-3



Bentivoglio: Farinella; Bonandin, Neri, Battaglia, Cattabriga; Colle (28’ st Lipparini), Spadaccino (31’ st Nyandemoh); Bonenti (17’ st Mura), Grimandi (41’ st Vianello), Sansonetti; Pressato (23’ st Margotta). Panchina: Genovese, Pigaiani Solera, Boschini, Ceresi. All.: Galletti.



Victor San Marino: Pazzini; Lombardi (34’ st Morelli), De Queiroz, Monaco; Gramellini, Santoni, Sabba (36’ st Lazzari), Mengucci (13’ st Kamara); Marra (13’ st Stellacci), Malo; Ambrosini (28’ st Dioh). Panchina: Forti, Buda, Manuelli, Mazzavillani. All.: Cassani.



Arbitro: Nicotra di Finale Emilia.



Reti: 22’ st e 32’ st Malo, 29’ st Dioh.



Note. Ammoniti: Colle, Lombardi, Ambrosini, De Queiroz, Spadaccino.