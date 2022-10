Calcio Promozione: la capolista Gambettola implacabile, 3-0 alla Due Emme

Sport

Gambettola

| 18:43 - 02 Ottobre 2022

Due Emme - Gambettola 0-3



DUE EMME: Tani, Bucci (24' Mingozzi), Montesi M., Giordani (46' Cattedra), Mambelli (46' Averardi), Yabrè, Altieri, Giacobbi, Ndiaye (72' Diop), Montesi R., Pasini (62' Santantonio).

A disp. Cappelli, Satanassi, Rossi, Mazzoli. All. Rossi A.

GAMBETTOLA: Gollinucci, Maioli (76' Falchero), Alberighi (42' Marconi), Severi, Limounì (62' Tani), Vukaj, Palumbo (47' Aloisi), Rigoni, Gadda, Zammarchi (58' Giulianelli), Spadaro.

A disp. Donini, Difino, Del Vecchio, Zavatta.



ARBITRO: Vitali di Bologna.

RETI: 10' Gadda, 15' e 75' Spadaro

AMMONITI: Giacobbi, Ndiaye, Palumbo, Falchero.



MERCATO SARACENO La capolista Gambettola si impone a Mercato Saraceno dimostrando qualità e determinazione.

Dopo 15 minuti la partita è già sullo 0-2 con goal di Gadda su preciso cross di Spadaro al 10' e raddoppio dello stesso Spadaro che sulla linea insacca facile dopo una bella azione penetrante sulla sinistra e cross basso in area.

Al 30' e al 37' negati due rigori, uno per parte, apparsi netti: Montesi per la Dueemme anticipa il portiere che gli frana addosso e lo atterra in area e Spadaro per il Gambettola che in contropiede viene atterrato in area con l'arbitro che sorvola. Fra i due episodi una bella punizione di Pasini molto defilata sulla sinistra, parata non senza difficoltà da Gollinucci.

I locali entrano determinati nel secondo tempo e per mezz'ora circa costringono il Gambettola a controllare nella propria metà campo. Un erroraccio della Dueemme in uscita libera Spadaro in area che freddo incrocia e insacca lo 0-3 che chiude la partita.

All'85' bel tiro di Giacobbi dal limite deviato sopra la traversa e fino alla fine i biancorossi cercano invano il goal della bandiera.

Troppo Gambettola oggi in campo.