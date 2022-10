Calcio Promozione: Torconca, pari 2-2 in rimonta con la Sampierana

Sport

Rimini

| 18:43 - 02 Ottobre 2022

Adrian Ricchiuti (all. Torconca).



Torconca - Sampierana 2-2



TORCONCA: Hysa, Franca (31' st Maquirriain), Cecchi, Orciani, Righetti, Nicolini (1' st Moroni), Neri (10' st Morri, 42' st Cipiccia), Ferraro, Vucaj, Abouzziane, Ballaj (22' pt Miron).

A disp. Torriani, Mazzali, Morganti, Novembrini. All. Ricchiuti.

SAMPIERANA: Zammarchi, Quercioli (19' st Canali), Diversi, Corzani, Quaranta, Rossi G., Castagnoli (15' st Rossi S.), Petrini, Para (15' st Pungelli), Narducci, Battistini (41' st Fiaschetti).

A disp. Zollo, Fabbri, Berni, Pippi, Lanzi. All. Barontini.



ARBITRO: Mongardi di Lugo.

RETI: 10' pt Narducci, 5' st Castagnoli, 25' e 35' st Vucaj.

AMMONITI: Para, Righetti, Rossi G., Rossi S.



CATTOLICA Vucaj con due reti in dieci minuti permette al Torconca di uscire indenne dalla gara casalinga con la Sampierana, passata in vantaggio nel primo tempo grazie a Narducci e a segno con Castagnoli a inizio ripresa.