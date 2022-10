Calcio D, Sammaurese senza scampo sul campo del Fanfulla: 3-0

Sport

San Mauro Pascoli

| 17:32 - 02 Ottobre 2022

Dopo la bella vittoria col Carpi, la Sammaurese cade a Lodi dove viene sconfitta 2-0 dal Fanfulla. Bonandi e soci hanno comunque giocato un buon match, è mancata un po’ di precisione sotto porta.

Per tutta la prima frazione supremazia dei giallorossi. Al 37′ però il Fanfulla passa. Punizione vicino al corner, mischia in area, batti e ribatti e palla che viene giudicata dentro dal direttore di gara dopo la conclusione di Bignami.

I romagnoli rientrano in campo agguerriti e pronti a cercare il pareggio. Al 65′ però i locali trovano il raddoppio.

Il gol è una mazzata per la truppa di Martini che non riesce più a risalire la china ed al 92′ subisce la terza rete su rigore.



Il tabellino



FANFULLA. Cizza, Bignami, Bernardini, Tiziano, Agnelli, Bettoni, Magnaldi, Colonna, De Angelis, Confalonieri, Lusha. A disp: Colnaghi, Cabri, Vitanza, Bertoletti, Souto, Cazzaniga, Rosa, Ouaqir, Siani All Bonazzoli



SAMMAURESE: Piretro, Masini, Canalicchio, Benedetti, Gaiola, Maggioli, Bonafede, Scarponi, Merlonghi, Bonandi, Misuraca. A disp: Zavatti, Manfroni, Bolognesi, Casadio, Haruna, Romano, Cremonini, Barbatosta, Maltoni All Martini



Reti: 37′ Bignami, 65′ De Angelis, 92' Siani (rigore)