Basket C Silver, E.A. Pall. Titano ko all'esordio ad Urbania (75-45)

| 01:36 - 02 Ottobre 2022

Gamberini in azione.





Niente da fare per l’E.A. srl Pall. Titano nella partita d’esordio nel campionato di C Silver 2022-2023. A Urbania i Titans soffrono fin dall’avvio e cedono il passo a una delle squadre top del girone, che finisce con l’imporsi per 75-45. Mvp del match il lungo Di Coste, che ne mette 25. Ottimo Joel Myers con 16. Per i biancazzurri in doppia cifra Gamberini (17) e Raschi (12).



LA CRONACA. Urbania sale subito 9-0 con quattro giocatori a segno e i Titans sono costretti a inseguire. Nel resto del primo periodo l’attacco si sblocca e il divario resta sostanzialmente lo stesso al 10’ nonostante le triple di Myers e Matteucci (24-13). Lo stesso Matteucci è l’anima di un secondo quarto nel quale i padroni di casa continuano a essere molto efficaci in attacco e che chiudono sul 45-23.



Nella ripresa i Titans ci provano, soprattutto stringendo le maglie in difesa e concedendo meno agli avversari. Il terzo quarto è piuttosto equilibrato, ma il divario accumulato in precedenza resta decisivo. Raschi e Dini trovano punti in tanti modi, ma al 30’ è comunque 61-38. Gli ultimi dieci minuti non cambiano l’ordine delle cose, il risultato finale è 75-45.



I Titans ora hanno in calendario il debutto casalingo. Sabato prossimo al Multieventi arriva Ascoli.



Il tabellino



PALL. URBANIA – E.A. srl PALL. TITANO 75-45



URBANIA: Myers 16, Pentucci 5, Baldassarri 7, Azzolini, Di Coste 25, Altieri 1, Spagna, Lulaj, Marcantognini 3, Matteucci 15, Tancini 3. All.: D’Amato.



TITANO: Gamberini 17, Palmieri, Macina, Frattarelli, Dini 7, Raschi 12, Zanotti, Zafferani, Guida 2, Borello, Fusco 4, Riccardi 3. All.: Rossini.



Parziali: 24-13, 45-23, 61-38, 75-45.