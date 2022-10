In bici e di corsa, due eventi per vivere Rimini facendo sport

Sport

Rimini

| 09:02 - 03 Ottobre 2022

Rimini si conferma città attenta alla promozione dell'attività sportiva e con la fine dell'estate non si fermano gli eventi. In particolare Rimini Marathon riparte con due appuntamenti che permetteranno ai partecipanti di fare attività sportiva immersi nel verde del parco XXV Aprile e del lungofiume Marecchia, partendo dal suggestivo scenario del Ponte di Tiberio. Al termine, all'arrivo, un momento conviviale con pane e porchetta per tutti.



Sabato 8 ottobre il primo evento, con start alle 13.30: la 15 km in bicicletta, una pedalata ecologica adatta a tutta la famiglia, con iscrizione gratuita per tutti i ragazzi e le ragazze sotto i 12 anni di età. Le iscrizioni sono online, ma è possibile iscriversi anche il giorno della manifestazione, presso la Piazza dell'Acqua, dalle 11.



Domenica 9 ottobre dalle 9.30 si terrà la Sgr Riverun, 15 km di corsa in un percorso in tutta sicurezza. I premi per i primi tre partecipanti saranno offerti da Mvp Store. Saranno presenti, per l'amministrazione comunale, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e le assessore Roberta Frisoni e Francesca Mattei.



Anche in questo caso le iscrizioni sono online oppure presso la Piazza dell'Acqua, sabato 8 ottobre dalle 11 alle 18.30 e domenica 9 ottobre dalle 7.30 alle 9. I main sponsor sono SGR Luce e Gas, Mvp Store e Scrigno.