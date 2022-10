Camminata metabolica spopola sulle spiagge di Rimini, gli allenamenti proseguono al Parco del Mare

Attualità

14:31 - 01 Ottobre 2022

L'assessore Roberta Frisoni riceve l'attestato di "Ambassador" dall'ideatore di Camminata Metabolica, Stefano Fontanesi..



Il percorso di studio e allenamento della disciplina, tra le più in voga dell’estate riminese, si è concluso con la certificazione di 26 nuovi trainer. Si tratta della Camminata Metabolica, “Lo sport per chi non fa sport”, ideato da Stefano Fontanesi e portato a Rimini da Alessandro Mantovani, un mix tra boxe, danza, yoga e marcia, un approccio al wellness che passa dall’esercizio fisico alla cura della mente. E ha spopolato, quest’estate, sulle spiagge: “Un Mare di Energia” ha visto un calendario di 80 sessioni promozionali in 13 settimane su 100 spiagge con una squadra di 30 trainer da tutte le parti d’Italia che hanno diffuso la disciplina di Camminata Metabolica allenando oltre 1.000 persone. È a fronte di questo successo che la Cooperativa Operatori di Spiaggia di Rimini, a capo del progetto, ha ricevuto il riconoscimento di Ambassador da parte del team di Camminata Metabolica. Attestato speciale di Ambassador anche all’assessore Roberta Frisoni, presente alla cerimonia. Alcuni dei nuovi trainer, infatti, saranno impegnati in autunno e inverno nelle sessioni di allenamento sul Parco del Mare, con cinque appuntamenti settimanali in 4 diversi punti tra Marina Centro e Miramare.



Dalla sabbia al verde del lungomare rinnovato, lo sport avanza sempre di più e coinvolge un pubblico sempre più vasto, anche grazie a iniziative nuove e inedite come Camminata Metabolica. “Siete parte di un progetto che la città porta avanti da tempo. Il nostro nuovo lungomare prevede tante attività e spazi per esercizi per persone di tutte le età, progettati per far muovere i bambini, i genitori, i ragazzi. Il progetto del Parco del Mare è davvero ampio, e vi ringrazio dell’aiuto nel promuovere una filosofia dello star bene, del muoversi e dello stare insieme in comunità”, ha detto l’assessore.



Sulla scia del grande successo di Un Mare di Energia, il team Camminata Metabolica ha presentato un nuovo format di workout funzionale: Acqua Metabolica farà il suo esordio nelle prossime stagioni, unendo all’allenamento sulla sabbia una parte di esercizi appositamente studiati da Stefano Fontanesi da svolgere in acqua. “Chiaramente anche a Rimini”, ha dichiarato l’ideatore della disciplina, chiudendo i saluti: è solo l’inizio di un progetto di più ampio respiro, che coinvolge operatori di spiaggia, trainer e amministrazioni locali nella promozione di stili di vita sani ed equilibrati.