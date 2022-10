Divieto di caccia lungo il percorso del fiume Marecchia, torna l'ordinanza

Attualità

Santarcangelo di Romagna

14:21 - 01 Ottobre 2022

Foto di repertorio.



A Santarcangelo torna in vigore, con l'apertura della stagione venatoria, l'ordinanza che vieta la caccia lungo il percorso storico-naturalistico del Marecchia nel territorio di Santarcangelo. É vietato l’esercizio dell’attività venatoria, sia in forma vagante che con appostamenti temporanei, in una fascia di cinquanta metri di larghezza per entrambi i percorsi lungo il fiume Marecchia, sia verso monte che verso valle. Divieto anche di sparare in modo che la traiettoria di tiro attraversi l’area oggetto dell’ordinanza, attraversare e camminare lungo il percorso ciclopedonale con fucile carico.



A garantire il rispetto della normativa saranno i carabinieri del Nucleo Forestale, gli agenti di Polizia provinciale, le Guardie volontarie delle associazioni venatorie e ambientali.



L'ordinanza, ricorda l'amministrazione comunale clementina, è "finalizzata a evitare pericoli per l’incolumità e la sicurezza pubblica, soprattutto per i numerosi utenti della pista ciclopedonale lungo le sponde del fiume Marecchia che da Rimini conduce fino all’entroterra".