Cervia incorona Alessio Crociani: è il nuovo campione di Triathlon Sprint

Rimini

| 16:10 - 01 Ottobre 2022

Il podio: da sinistra Strada, Crociani e Pozzatti.

Sono Alessio Crociani ed Ilaria Zane i campioni italiani assoluti di Triathlon Sprint. I titoli tricolori sono stati assegnati oggi (sabato 1 ottobre) a Cervia, in una giornata caratterizzata da condizioni meteo finalmente splendide, con un’adeguata cornice di pubblico ed il passaggio televisivo importante rappresentato dalla diretta di Rai Sport delle due gare di giornata.



Crociani, con il tempo di 51' e 05', ha preceduto sul traguardo Nicolò Strada (staccato di 23 secondi) e Gianluca Pozzatti (distanziato di 36 secondi dal leader), che si sono piazzati alle sue spalle.



Doppietta, invece, per Samuele Angelini, che ha conquistato sia il titolo Under 23 che quello Universitario, precedendo in entrambe le classifiche Alessandro De Angelis e Nicolò Ragazzo.



Zane, invece, ha avuto la meglio su Angelica Prestia e Beatrice Mallozzi (al rientro in gara dopo una lunga assenza dovuta ad un grave infortunio).



Prestia ha poi messo a segno una splendida doppietta conquistando l’oro tra le Under 23 e le Universitarie, in entrambi i casi davanti a Mallozzi ed a Costanza Arpinelli nell’ordine.