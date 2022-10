Disoccupato sorpreso a spacciare cocaina e arrestato

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 13:56 - 01 Ottobre 2022

Carabinieri di Bellaria (foto di repertorio).



Un 38enne italiano, disoccupato, è stato arrestato per spaccio nella tarda serata di ieri (venerdì 30 settembre) a Bellaria Igea Marina. I Carabinieri lo hanno notato mentre stava cedendo una dose di stupefacente a un tossicodipendente: dopo una prima perquisizione personale, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare, che ha permesso il rinvenimento di 50 grammi di cocaina, di un bilancino di precisione, di materiale per il confezionamento della droga e 5000 euro, somma ritenuta provento di spaccio. Il 38enne è stato quindi arrestato e nella mattinata di oggi (sabato 1 ottobre) è stato sottoposto al processo per direttissima.