Largo ai giovani nell'azienda riminese Blunext: il nuovo Ceo ha 35 anni

Attualità

Rimini

| 13:39 - 01 Ottobre 2022

Giacomo Mariotti.



Bluenext, azienda riminese fra le più importanti in Italia nel mercato del software gestionale per professionisti e imprese, ha attuato un cambiamento importante nella governance societaria: Giacomo Mariotti è stato infatti nominato Ceo, mentre i fratelli Matteo e Allegra Mariotti fanno il loro ingresso nel Consiglio di Amministrazione.



L’azienda, cresciuta fino a superare i 25 milioni di fatturato nel corso del 2022 e con 180 dipendenti, è stata fondata da Bonfiglio Mariotti che ne ha curato lo sviluppo.



Oggi Bluenext fa un passo spedito verso il futuro modificando il proprio assetto e dando un messaggio molto chiaro al mercato e ai competitor: la famiglia proprietaria investe nel progetto di crescita non solo risorse finanziarie proprie ma anche le risorse umane delle nuove generazioni per rispettare gli obiettivi strategici di crescita dimensionale e tecnologica dei prossimi 5 anni.



“La decisione di delegare Giacomo ad amministrare l’intera azienda parte dalla consapevolezza che le capacità e le competenze maturate contribuiranno in modo significativo allo sviluppo della nostra impresa” ha dichiarato Bonfiglio Mariotti che resterà presidente del CdA. “Per assicurare il rinnovamento delle aziende a controllo familiare è necessario che il rimpasto generazionale della proprietà sia adeguatamente pensato e programmato”. Un chiaro messaggio ribadito anche dall’ingresso nel CdA, come consiglieri, di Allegra e Matteo Mariotti.



“Il coinvolgimento dei collaboratori è sempre stato un modello cui mi sono ispirato nella mia vita imprenditoriale, ma quando le figure familiari emergono per le capacità e la visione diventa un momento fondamentale nel percorso di vita di un’azienda”, sottolinea Bonfiglio Mariotti. “Ogni generazione è chiamata a riconoscere e a interiorizzare i valori del passato, ma anche a reinterpretarli per consentire la loro applicazione in un contesto di mercato che è cambiato a causa del Covid, in cui l’importanza dell’informatica e del digitale è cresciuta notevolmente. Per cavalcarne l’onda bisogna inventare nuovi modi di pensare e di agire, “conditio sine qua non” per sviluppare le imprese e portarle nel futuro.



LE BIO



Giacomo Mariotti 1987, bachelor`s degree in Matematica all’Università di Pisa e laurea in Economia e Finanza alla Bocconi di Milano.



Matteo Mariotti 1991, laurea triennale in Economia aziendale all’università Bocconi e magistrale in Management alla Statale di Milano.



Allegra Mariotti 1997, dopo il Liceo Classico a Rimini è impegnata a Milano negli studi all’Accademia di Bella Arti di Brera.