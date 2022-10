Pillole Ru486 nei consultori, no di Montevecchi: 'L'aborto non è un metodo contraccettivo'

Attualità

Rimini

| 13:23 - 01 Ottobre 2022

Matteo Montevecchi.



"Pillola abortiva Ru486 distribuita nei consultori? Preoccupante questa continua banalizzazione dell'aborto ridotto a pratica fai da te da eseguire direttamente a casa, portata avanti da Stefano Bonaccini". La decisione di distribuire la Ru486 nei consultori, da parte dell'amministrazione regionale, ha scatenato la reazione del consigliere regionale Matteo Montevecchi, referente del dipartimento "Famiglia e Valori Identitari" della Lega in Romagna



Montevecchi attacca Bonaccini, accusato di banalizzare l'aborto in maniera estrema, riducendolo a un metodo contraccettivo. E i consultori, accusa, "non dovrebbero essere centri dove si somministrano pillole abortive, ma luoghi di informazione dove si dovrebbe anche cercare di aiutare a rimuovere le cause che possono indurre all'aborto". Per Montevecchi la decisione di Bonaccini è solamente una mossa elettorale "per conquistare facile consenso", quando sarebbe invece necessario "aiutare le donne in gravidanza in difficoltà economica, abbandonate dallo Stato, a non abortire, attraverso aiuti concreti e a promuovere l'attivazione di sportelli informativi dei Centri di aiuto alla vita all'interno delle strutture ospedaliere".



Per ciò che concerne l'aspetto legislativo, Montevecchi argomenta: "Le nuove linee guida ministeriali di Speranza del 12 agosto 2020, recepite il 22 settembre dello stesso anno dalla Regione Emilia Romagna, prevedono la somministrazione della pillola abortiva Ru486 in day hospital, nei consultori e con tempi estesi fino alla nona settimana", ma, "queste linee guida non hanno alcuna valenza di legge, quindi la loro adozione da parte della Regione non è obbligatoria". Inoltre, prosegue il consigliere regionale leghista, "perfino l'articolo 8 della legge 194 attualmente in vigore, prevede che tutto l'iter dell'interruzione di gravidanza debba essere svolto esclusivamente presso gli ospedali o presso istituti ed enti indicati dalla legge, perciò non certamente nei consultori familiari per poi abortire a casa". Le precedenti linee guida del Ministero della Salute, ricorda Montevecchi, prevedevano il ricovero di tre giorni in ospedale, "per un'attenta sorveglianza sanitaria, in modo da ricevere un'assistenza immediata se si verifica un'emorragia importante".



"La donna, con questa decisione di Bonaccini, viene lasciata sola a vivere il dramma dell'aborto, il tutto senza che le sia nemmeno fornita la possibilità di incontrare coloro che potrebbero sostenerla e aiutarla ad accogliere la vita", dichiara Montevecchi, che aggiunge: "Regioni coraggiose come Marche e Piemonte hanno, almeno in buona parte, bocciato le nuove linee guida ministeriali, stabilendo che la pillola abortiva Ru486 non verrà somministrata nei consultori, come invece ha deciso di fare Bonaccini a partire dalla prossima settimana cominciando da Parma, per poi arrivare a tutto il resto della Regione".



In conclusione, per Montevecchi, "il grande rischio a cui si sta andando incontro è la sempre più grande diffusione della narrazione mainstream che tende a non rappresentare più l'aborto come un dramma, instillando quindi questa pericolosa mentalità".



Il Consigliere parla quindi di "decisioni inaccettabili, da contrastare senza sè e senza ma".