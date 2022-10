Superbonus, bando deserto per sistemazione 686 alloggi Acer. Interrogazione della Lega

Attualità

| 13:10 - 01 Ottobre 2022

Dopo Mario Erbetta, anche il consigliere della Lega Luca De Sio torna sul bando, andato deserto, indetto per appaltare a un affidatario i lavori di rigenerazione e messa in sicurezza di 686 alloggi Acer. Un'opportunità da sfruttare attraverso il superbonus, per interventi del valore di 30 milioni di euro



De Sio ha presentato un'interrogazione al consiglio comunale, ricordando che in occasione della seduta dell'11 novembre scorso, quando fu ratificata la delibera di giunta che inseriva la riqualificazione degli alloggi tra i punti qualificanti del programma triennale 2022/2024, lui stesso definì il progetto di riqualificazione "non solo opportuno, ma doveroso e urgente".



Il problema è sorto proprio quando è spuntato fuori l'unico soggetto interessato ai lavori, un raggruppamento temporaneo di imprese con in testa Sgr, che ha però chiesto di ridurre il perimetro di intervento dell'investimento previsto a carico del concessionario. In pratica, con questa richiesta, i 686 appartamenti si riducevano a meno di 500. Ma la legge non prevede che l'appaltante possa modificare condizioni del bando e l'offerta, l'unica al bando, è stata esclusa.



Nell'interrogazione De Sio chiede quali siano le intenzioni di Acer e dell'amministrazione comunale, se sia possibile un nuovo bando alle medesime condizioni, "se sono previste delle conseguenze economico-giuridiche per l’autoproponente alla luce della nuova condizione posta e conseguente inammissibilità", ma anche se "vi sono atti e attività, anche sanzionatorie, poste in essere dall’amministrazione rispetto ad Acer ed alla gestione a dir poco deficitaria" della vicenda?.