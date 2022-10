Novafeltria festeggia una nuova centenaria: Olga Mascella, la più anziana di Torricella

Attualità

Novafeltria

| 12:41 - 01 Ottobre 2022

Don Mirco e l'amministrazione comunale in visita alla centenaria Olga Mascella.



Novafeltria in festa oggi (sabato 1 ottobre) per il traguardo raggiunto da Olga Mascella, che circondata dai familiari ha festeggiato i 100 anni di età. A porgere gli auguri alla neo centenaria, la più anziana della frazione di Torricella, in cui vive, anche Don Mirco e l'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Stefano Zanchini, dalla vicesindaca Elena Vannoni e dalla consigliera Ilaria Sebastiani.



Olga è nata il 1 ottobre 1922 in Francia: i genitori si erano trasferiti per lavoro a Tucquegnieux, il padre lavorava infatti in miniera, ma compiuto un anno, rimasta orfana, Olga tornò in Italia, a Torricella, assieme alla madre e al fratello Renato, per vivere in casa dei nonni materni. Frequentò lo scuole elementari, nutrendo una grande passione per lo studio e la lettura. Non potendo continuare a studiare, decise di frequentare per due anni la quinta classe, un aneddoto che negli anni racconta sempre alle tre figlie avute dopo il matrimonio con Domenico e dal quale nasceranno 5 nipoti, tre maschi e due femmine e in seguito 4 pronipoti maschi, il più grande di 22 anni.



Rimasta vedova nel 2001, la neo centenaria dedica la sua vita alla casa e alla famiglia: oltre a coltivare la passione della lettura, ama cucinare e cucire, quest'ultima attività appresa da bambina dalla madre, sarta. La loro casa di frequente ospitava giovani del posto intenzionati a imparare questo mestiere.



Oggi Olga é la più anziana di Torricella, la frazione del comune di Novafeltria dove ha sempre vissuto e dove ha sempre amato condividere momenti in parrocchia e nella comunità in generale.