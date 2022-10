Si è conclusa l’ottava edizione del Transitalia Marathon, partita da Rimini

Attualità

| 11:48 - 01 Ottobre 2022

Transitalia Marathon.

Un grande successo nonostante la pioggia battente, quello dell’ottava edizione del Transitalia Marathon che si è conclusa giovedì a Teramo dopo 4 giorni di viaggio con la consueta cena finale a cui hanno preso parte i partecipanti, lo staff e le istituzioni del territorio.



L’arrivo dei partecipanti nella città di Teramo è stato accolto con entusiasmo dai cittadini incuriositi che hanno riempito la piazza già dalla mattina. I partecipanti hanno raggiunto la città partendo da Rieti, dopo un percorso di oltre 1200 km che ha preso il via da Rimini lunedì, e ha fatto tappa a Cascia e Gubbio nelle giornate di martedì e mercoledì.

La città di Rimini ha inoltre ospitato, oltre alla cerimonia di apertura dell’evento, la prima fiera outdoor dedicata al mototurismo, MTI Expo, conclusa con successo nella giornata di domenica. Grande è stato l’afflusso e l’interesse da parte di appassionati e visitatori all’interno di Parco Fellini, nonostante le incerte condizioni meteo.

Il Transitalia Marathon si conferma ancora una volta come un’esperienza in grado di regalare emozioni, un viaggio alla scoperta dell’Italia più nascosta e dei suoi borghi più belli e autentici. L’obiettivo dell’organizzatore, Mirco Urbinati, è quello di far conoscere ai partecipanti all’evento provenienti da 23 nazioni del mondo i panorami e i luoghi meravigliosi che la nostra nazione può offrire, portandoli a conoscere persone, ma soprattutto amici felici di accogliere la manifestazione e i suoi partecipanti e di regalare loro racconti e aneddoti sulla storia, sull’arte e sulla cultura italiana.



C’è il turismo e il legame con i territori attraversati alla base dell’organizzazione di questa esperienza che rimane nel cuore dei partecipanti e regala loro momenti indimenticabili. Ed è proprio il legame con il territorio la chiave dell’accoglienza da parte delle persone incontrate lungo la strada e nelle località dei fine tappa, come la magica ospitalità che hanno saputo regalare i ragazzi dell’Istituto Superiore Alberghiero di Teramo Di Poppa Rozzi, che hanno egregiamente preparato e servito un’ottima cena finale ai partecipanti, allo staff e alle istituzioni locali nella straordinaria cornice di Piazza Martiri della Libertà.



L’organizzazione ringrazia come sempre lo staff, i partner, i partecipanti e tutti coloro che hanno preso parte all’ottava edizione del Transitalia Marathon rendendolo ancora una volta un viaggio indimenticabile.