Ripristinata in tempi record la scritta Riccione in viale Dante: era stata vandalizzata da ignoti

Attualità

Riccione

| 09:01 - 01 Ottobre 2022

La scritta Riccione ripristinata.

La scritta Riccione su viale Dante è stata ripristinata in quarantotto ore, dopo essere stata oggetto di un atto vandalico nei giorni scorsi (QUI la notizia). “Ci auguriamo che nella nostra città prevalga sempre l'educazione e il senso civico, ed episodi di questo tipo non accadano più” fanno sapere dall’amministrazione. Era accaduto verosimilmente nella notte tra lunedì e martedì (26-27 settembre), quando gli arredi di viale Dante a Riccione erano stati presi di mira da ignoti vandali: le lettere della scritta Riccione erano state rimosse e posizionate in maniera diversa. Un gesto che aveva suscitato lo sdegno dell'amministrazione comunale e dei cittadini.