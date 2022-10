Imprese: 6 su 10 sono guidate da 'over 50': lo studio della Camera di Commercio

Attualità

Rimini

| 08:40 - 01 Ottobre 2022

Imprese, lo studio della Camera di Commercio.

Ha una vita media di quasi 15 anni ed è guidata per lo più da "imprenditori over 50": la Camera di commercio della Romagna illustra gli esiti dell'indagine sull'età media delle imprese e sul ricambio generazionale nelle province di Forlì-Cesena e Rimini. A fine 2021 quasi un terzo delle imprese attive delle due province romagnole (Forlì-Cesena e Rimini) ha più di vent'anni di attività. Gli imprenditori individuali sono ultracinquantenni (52,8 anni l'età media) e solo il 4,2% ha meno di trent'anni. Il 53,8% delle imprese attive ha avviato l'attività prima del 2010 e sono ancora in attività 172 aziende nate prima del 1960 (0,2%), di queste 18 sono sul mercato da prima del 1940. La vita media è di 14,7 anni. Per le ditte individuali, il 59,1% degli imprenditori è nella fascia di età da 50 anni e oltre rispetto ad un 58,5% a livello regionale e al 54,8% a livello nazionale. La situazione nei settori degli imprenditori individuali nella fascia di età da 50 anni e oltre rispetto al totale di settore è la seguente: 84% agricoltura, 60,7% manifattura, 48,1% costruzioni, 55,8% commercio, 54,8% alloggio e ristorazione e 54,1% servizi. L'età media dei titolari-pari a 52,8 anni è un valore superiore sia di quello nazionale (51,4) che di quello medio dell'Emilia-Romagna (52,6). "Il tema del ricambio generazionale è fondamentale per il tessuto imprenditoriale italiano e lo è ancor di più in un territorio come il nostro", commenta Roberto Albonetti, segretario generale della Camera di commercio della Romagna. "La maggior presenza di leader anziani nelle nostre aziende, soprattutto nelle realtà medio-piccole, indica che sono guidate dagli stessi fondatori- prosegue- e se oggi questo è sinonimo di stabilità e coesione, domani potrà essere un problema, quando si affronterà il passaggio generazionale".