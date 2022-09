Festa del Fungo: sulla panoramica una cena denominata "Mare e Monti Vintage"

Attualità

Pesaro

| 19:39 - 30 Settembre 2022

Foto Ballante.

Giovedì sera, nella splendida cornice del Ristorante Taverna del Pescatore sulla panoramica del Monte San Bartolo nella borgata Casteldimezzo di Fiorenzuola di Focara (PU) , creato e gestito da oltre 50 anni dalla famiglia Baffoni, dove la signora Marcella Baldelli, vedova di Renato Baffoni, ormai ottantacinquenne, è tuttora il punto di riferimento della squisita cucina, dove sforna tanti piatti, molti dei quali fanno riferimento agli anni 60 e 70. In collaborazione con l'Associazione Micologica Regionale di San Sisto di Piandimeleto, per la 53^ Festa del Fungo, la Taverna del Pescatore ha preparato con assoluta maestria una cena denominata "Mare e Monti Vintage" (il fungo va al mare) cioè creando abbinamenti con pesce e funghi, di concerto con due personaggi del mondo enograstronomico come il giornalista Davide Eusebi e Otello Renzi. Prima di ogni portata, Otello Renzi, ha descritto alle oltre cinquanta persone presenti, le caratteristuche della composizione dei piatti e del vino che veniva abbinato per esaltare in pieno i sapori e i profumi.



Sabato 1° ottobre, la Festa del Fungo di San Sisto prevede alle ore 10, un convegno dal titolo Ecosistemi e Sistema Agroalimentare, alle 12 apertura stand gastronomici, alle 19 apertura della cantina Osteria La Pajara con il dj set Cesare Marcello, mentre dalle 22,30 sul palco centrale si esibirà la Special Guest, la bellissima Eleonora Rossi in arte DJ Hellen per ballare con la sua musica fino a tarda notte.



Domenica 2 ottobre, giorno di chiusura della Festa del Fungo, oltre all'inaugurazione della Mostra Micologica Regionale alle 10, apertura stand gastronomici dalle 12, dalle 15 musica e ballo con l'orchestra spettacolo Luca Bergamini e alle 17 premiazione del concorso Raccoglitore di Funghi.



Ballante