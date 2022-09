Resta incastrato col braccio in un macchinario: paura in un'azienda dell'Alta Valmarecchia

Cronaca

San Leo

| 19:14 - 30 Settembre 2022

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di ieri (giovedì 29 settembre) per un operaio 40enne, di Rimini, in un'azienda dell'Alta Valmarecchia. La dinamica è ancora tutta da chiarire ed è al vaglio della medicina del lavoro dell'Ausl, il cui personale è intervenuto assieme al 118. Il braccio dell'uomo è rimasto verosimilmente incastrato nel macchinario che stava utilizzando: l'operaio ha riportato delle fratture sul braccio ed è stato ricoverato all'ospedale Infermi di Rimini. L'uomo era in stato di shock per quanto accaduto.