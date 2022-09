Calcio RSM, domenica Tre Penne-Tre Fiori

Sport

| 17:33 - 30 Settembre 2022

Nicolas Lombardi (Foto ©FSGC/Pruccoli).

Si avvicina sempre di più il big match della quarta giornata di campionato sammarinese BKN301 tra Tre Penne e Tre Fiori. La squadra di Città, dopo aver riposato al primo turno, ha centrato due vittorie su altrettante partite contro Cailungo e Domagnano.



A parlare dell’avvio di stagione è il difensore italiano Nicolas Lombardi, alla sua terza stagione coi colori biancazzurri: “Siamo partiti bene, ci siamo preparati a lungo per questo inizio. Eravamo pronti fisicamente e mentalmente e siamo stati all’altezza delle partite contro due squadre che non erano affatto da sottovalutare.”



Quattro gol fatti e zero subiti per il momento, segno di un duro lavoro durante l’estate per cercare di trovare solidità in difesa. Lombardi commenta: “Abbiamo lavorato tanto sulla fase difensiva in estate cercando di curarla ancora di più, sappiamo di avere un buon reparto offensivo ma è necessario migliorare anche il reparto arretrato. Siamo consapevoli del fatto che meno gol incassiamo e più possibilità abbiamo di portare a casa il risultato. - prosegue parlando dei nuovi arrivati Antonio Barretta e Riccardo Tisselli - Mi trovo molto bene con entrambi, nessuno di noi è certo del posto da titolare e gioca chi merita. Cerco di adattare le mie caratteristiche ai miei compagni di reparto, chiunque esso sia. È bello avere un po’ di competizione ed è soprattutto importante perché permette di far giocare tutti, dal momento che sarà una stagione fitta di impegni ravvicinati.”



Sulla partita di domenica contro il Tre Fiori Lombardi non ha dubbi: “Sarà una sfida giocata a viso aperto. Si affrontano due squadre non remissive e il match potrebbe essere deciso da qualche episodio, quindi dovremo tenere alta la concentrazione e sfruttare ogni possibilità”.

Calcio d’inizio programmato allo Stadio ‘Federico Crescentini’ di Fiorentino alle 15.00. L’incontro sarà visibile gratuitamente sulla piattaforma streaming della FSGC titani.tv .