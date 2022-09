Calcio, La Fiorita- Cosmos il big match di sabato

Sport

Repubblica San Marino

| 17:25 - 30 Settembre 2022

Il portiere Gianluca Vivan.

Lasciata alle spalle la sosta di campionato La Fiorita torna in campo sabato alle 15:00, ad Acquaviva. Si apre un mese impegnativo per i gialloblù, chiamati ad affrontare alcune delle formazioni più accreditate del campionato e, dalla prossima settimana, gli ottavi di finale di Coppa Titano.

Domani subito un ostacolo tosto, la Cosmos, nelle cui fila militano tantissimi ex giocatori gialloblù.

“Sicuramente sarà una sfida dal sapore diverso delle altre, perché affrontiamo tanti amici, con cui mi frequento regolarmente – commenta il portiere Gianluca Vivan -. Sarà bello ritrovarli, ma allo stesso tempo sarà strano giocarci contro. Sono amici, ragazzi con cui abbiamo condiviso tante vittorie. A livello sportivo, però, non sarà una partita diversa dalle altre, anche se il valore dell’avversario è sicuramente più alto rispetto alle formazioni che abbiamo affrontato nelle prime giornate”.



Prime giornate in cui i gialloblù hanno centrato tre vittorie in altrettante partite. Inutile dire che l’obiettivo è riprendere il cammino da dove si è interrotto.

“Finalmente riprendiamo il campionato dopo la sosta – dice Vivan -. Ci siamo allenati bene, anche se in pochi. Questo è però positivo, perché significa anche abbiamo tanti giocatori validi che meritano la convocazione in Nazionale e questo ci fa sicuramente piacere. Siamo pronti e siamo carichi. Ci aspetterà una partita tosta ma siamo pronti a dare tutto. Faccio un in bocca al lupo ai nostri avversari e un in bocca al lupo a noi stessi per questa stagione, sperando che fino alla fine ci ritagli un ruolo da protagonisti”.