Calcio D, il Lentigione esonera mister Togni: in panchina Eugenio Benuzzi

Sport

Rimini

| 16:01 - 30 Settembre 2022

Il tecnico Eugenio Benuzzi (Foto Lentigione).

Il Lentigione Calcio comunica ufficialmente di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra Romulo Togni ed il suo collaboratore Umberto Di Giacomo. La società li ringrazia per l’impegno profuso e augura loro le migliori fortune per il proseguimento del proprio percorso.

Sono confermati nei rispettivi ruoli di preparatore atletico e allenatore dei portieri, Graziano Araldi e Umberto Cristello.

Si comunica contestualmente che da oggi l’allenatore del Lentigione sarà Eugenio Benuzzi, tecnico con licenza Master UEFA Pro e grande esperienza nella categoria. Nel suo trascorso sulla panchina della Correggese ha conquistato la vittoria nei playoff del Girone D al termine dell’annata 2015/2016 - bissando il successo ottenuto precedentemente al Mezzolara - confermandosi in semifinale la stagione seguente. A Forlì ha condotto i biancorossi alla conquista del terzo posto nel girone a conclusione del campionato 2017/2018.