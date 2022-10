Calcio Prima, mister Palazzi: 'Accademia Marignanese pronta a ripartire'

Sport

San Giovanni in Marignano

| 17:00 - 30 Settembre 2022

Il tecnico dell'Accademia Marignanese Mirko Palazzi.

L’Accademia Marignanese riparte dal gruppo e dal bel gioco. La sconfitta con il Superga in casa (1-2) nell’ultimo turno di campionato non fa preoccupare mister Mirko Palazzi.



Palazzi, qual è l’umore della squadra?

"E’ buono anche perché nell’ultimo turno casalingo non meritavamo di perdere e forse ci hanno penalizzato le troppe assenze, ma ora siamo pronti a ripartire"



Come giudica il cammino dei gialloblu fino ad oggi?

"Samo partiti bene con due vittorie sia in Coppa Italia che nella prima gara di campionato, poi abbiamo perso a Cesenatico contro una squadra superiore mentre con il Superga, ripeto, abbiamo pagato le troppe assenze, ma posso dire che in questo momento stiamo bene>.



Domenica si annuncia un’altra battaglia, che squadra affronterete?

"Credo che anche domenica con il Rumagna a Cesena ce la possiamo giocare - continua il mister - hanno appena un punto più di noi e so che sono giovani, un po' come noi in questo campionato e dunque partiamo alla pari e convinti nei nostri mezzi per affrontare bene questa categoria".



Che cosa si aspetta da questo campionato complessivamente l’Accademia Marignanese?

"Noi possiamo dire di essere più di una neopromossa, perché è bene ricordare che l’anno scorso eravamo in Terza categoria ed alcuni di giocatori di quella rosa sono rimasti mentre una quindicina di nuovi elementi si conosce da poco più di un mese e mezzo, ma sono fiducioso nelle capacità di questo gruppo che si sta amalgamando bene".



Perché ha buone sensazioni?

"Sono ragazzi bravi, che danno tutto, che si aiutano dentro e fuori dal campo. E questo primo obiettivo è già stato raggiunto".



Altri obiettivi nelle prossime settimane?

"Noi vorremmo vincere e divertire col bel gioco, la strada intrapresa mi sembra quella giusta"

Dunque l’Accademia Marignanese ha fretta di stupire.



Luca Pizzagalli

Addetto stampa Marignanese