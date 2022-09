A Poggio Torriana si festeggiano i 13 anni del Museo Mulino Sapignoli

Eventi

Domenica 2 ottobre, dalle 15:30, torna il tradizionale pomeriggio di festa presso il parco del Museo Mulino Sapignoli che quest'anno compie 13 anni dall'avvenuto recupero e dalla sua inaugurazione. L'edizione 2022 è simbolicamente dedicata al "Museo Diffuso di Poggio Torriana", la rete museale di cui anche il museo della molitura è parte, in cui rientrano il museo a cielo aperto Parco della Cava, Na-tè (Museo della natura e della tessitura) ed Osservatorio naturalistico della Valmarecchia, il Museo del Miele di Montebello. Il Museo Diffuso è il risultato dell'incontro della storia culturale e materiale dei territori precedentemente amministrati dai comuni di Poggio Berni e di Torriana ed è anche un progetto in continuo divenire che pone al proprio centro l'uomo e la rappresentazione della sua esperienza territoriale. La festa si aprirà con il saluto del Sindaco Ronny Raggini e del direttore del Museo Mario Turci e, a seguire, alcune brevi testimonianze dai referenti dei singoli musei della rete. Ad allietare il pomeriggio interverrà, poi, Liana Mussoni, con lo spettacolo: “L’orologio di Talacia. La straordinaria storia di un contadino inventore” una lettura scenico-musicale che narra la storia di un contadino riminese semianalfabeta, Gennaro Angelini (1874-1956) detto “Talacia” e della sua invenzione più grandiosa: una gigantesca opera d’orologeria. Per l'occasione, verranno letti brani dal libro "Quaderni della memoria di Poggio Torriana", gli interventi sonori sono a cura di Tiziano Paganelli e Fabrizio Flisi. In contemporanea il gruppo di volontarie tessitrici “Intrecci” esporrà alcuni manufatti tessili di propria produzione e si renderà disponibile per laboratori di tessitura rivolti a tutte le età. Nelle sale museali si potrà visitare la mostra artistica, “Dimmelo con un click”, con gli elaborati delle bambine e dei bambini che hanno frequentato il centro estivo comunale "E... state in gioco" dell'età dell'infanzia. I piccoli hanno partecipato a diversi incontri che avevano come obiettivo quello di promuovere la loro autonomia attraverso strumenti creativi come la fotografia, il disegno e le riprese audiovisive. Inoltre, verranno messi a disposizione un truccabimbi a cura di Lisa Valzania, volontaria del Servizio Civile universale presso la biblioteca Pio Campidelli, e visite guidate al Museo Mulino Storico Sapignoli a cura dell’Associazione Gli Amici del Mulino Sapignoli. La Pro Loco di Poggio Berni delizierà il pubblico degli intervenuti con una gustosa merenda. Ingresso libero.