Basket C Silver, Titans al debutto sabato ad Urbania (ore 21)

Sport

Repubblica San Marino

30 Settembre 2022

Il coach dei Titans Stefano Rossini.

Si parte, poche ore al via per la Pallacanestro Titano nel campionato di C Silver 2022-2023. La prima partita di campionato vedrà i Titans impegnati domani, sabato 1° ottobre a Urbania (palla a due alle 21). Campo caldissimo, teatro di mille battaglie negli ultimi anni, contro un team di primissimo livello.

Le altre gare: Atomika Spoleto – Gualdo, Ascoli – Tolentino, Umbertide – Perugia, Loreto Pesaro – Basket Giovane Pesaro, Osimo – Recanati, Falconara – Fossombrone.



Parliamo alla vigilia del match con coach Stefano Rossini. Coach, qual è la tua valutazione sul precampionato?

“Nel corso di queste settimane di allenamento abbiamo lavorato parecchio. La mia idea è privilegiare le situazioni di gioco dinamiche e provare a esprimerci in velocità, per quanto possibile. Questo anche a metà campo, cercando di essere fluidi e non troppo statici in quello che facciamo. Non voglio vincolare troppo i giocatori, ma lasciarli liberi di esprimersi”



Che squadra sono questi Titans?

“Un gruppo di valore, con dei percorsi tecnici precisi. Con due di loro ho anche giocato, sono naturalmente Raschi e Macina. Li conosco bene, così come non mi sono sconosciuti tutti gli altri senior e i giovanissimi Under 19 che ho allenato in Nazionale non più tardi di due mesi fa. L’unica vera novità per me è Frattarelli: non lo conoscevo, ma in queste settimane ho verificato che ci potrà essere molto utile”



Quali sono gli obiettivi stagionali?

“L’obiettivo minimo è arrivare sesti. E arrivare sesti non sarebbe il risultato migliore possibile, ma equivarrebbe a essere promossi nella C Unica 2023/2024. Non sarà facile ma vogliamo arrivare lì, va detto”



Passiamo alla stretta attualità. A Urbania troverete subito un cliente tostissimo…

“Tante squadre proveranno a salire, il livello mi sembra alto da quello che si è potuto percepire in questo precampionato. Urbania è certamente una di queste, una formazione di altissima qualità, tra le più attrezzate e con un pubblico caldo. In un certo senso bene così, partiamo subito con un bel test. Urbania ha confermato il lungo Di Coste, un vero fattore in C e uomo su cui si appoggiavano molto anche l’anno scorso. In più hanno aggiunto due giocatori niente male come Myers e Altieri, che ritorna”



Quale sarà la chiave per i Titans?

“È la prima e magari non saremo perfetti, ma vogliamo rompere il ghiaccio nella maniera migliore. Ci dovremo riabituare al clima partita, ai due punti in palio. È davvero tanto che non si gioca con qualcosa sul piatto. Vogliamo fare una bella gara, giocare più fluidi possibile e dare tutto noi stessi”.