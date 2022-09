Novafeltria, ripristinato il percorso completo della ciclabile sul fiume Marecchia

Attualità

Novafeltria

| 15:49 - 30 Settembre 2022

Pista ciclabile sul fiume Marecchia.

Restyling completato per la ciclabile di Novafeltria: grazie all'ultimo intervento di sistemazione nel tratto stradale dell'ex ristorante "Il Parco" la comunità potrà ora godere appieno del percorso completo che si snoda lungo il fiume Marecchia. Da domani (1 ottobre), dunque, libero accesso a tutti coloro che vorranno farsi una pedalata o una passeggiata all'aria aperta e in piena sicurezza, con il ripristino anche del ponticello sul fosso Rio Rosso, chiuso in precedenza per permettere i lavori. Lavori di ripristino che sono avvenuti dopo i danneggiamenti di una frana e che sono stati eseguiti, su segnalazione del Comune, da parte delle Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna. Amministrazione comunale sempre attenta alla sostenibilità ambientale e allo Sport, e che guarda già avanti: sono stati abbozzati i primi progetti per la realizzazione dei percorsi di quello che sarà il futuro BikePark destinato a tutti gli appassionati di mountain bike e già individuato nell'area ex Cave della località 'Le Ceti', come conferma l'Assessore ai lavori pubblici Fabio Pandolfi.



Lavori pubblici che proseguono a Novafeltria, dove è in corso in Via dello Sport la messa in sicurezza della barriera e del percorso pedonale che la collega a via Superga, molto frequentata in ingresso e in uscita da scuola dagli studenti del "Tonino Guerra", oltre che dai frequentatori della Piscina comunale.



