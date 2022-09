Nuova SS16, a rischio 400 ettari di terra. Dal comune di Rimini 'corposo dossier ad Anas'

Attualità

Rimini

| 15:25 - 30 Settembre 2022

Statale 16 a Rimini (foto da google maps).



Il progetto della nuova statale 16, nella zona nord della città di Rimini, è tra gli argomenti al centro del dibattito politico. In consiglio comunale Fratelli d'Italia ha presentato due interrogazioni, a firma Nicola Marcello e Gioenzo Renzi, chiedendo la sospensione e la revisione dello stesso.



Al momento il comune di Rimini ha presentato ad Anas un "corposo dosser di osservazioni puntuali", ha spiegato l'assessore Roberta Frisoni, "volte in primis a tutelare le esigenze del territorio a vocazione agricola, ma l'opera ha una valenza strategica". Tra le proposte, un collegamento alla variante con l'uscita Fiera ovest, in modo da accedere ai caselli di Rimini Nord e Rimini Sud, e un raccordo con la strada Marecchiese all'altezza di Spadarolo, lato monte dell'autostrada.



"Sono fiduciosa rispetto all’esito di queste proposte - evidenzia Frisoni - ma ogni valutazione è rimandata a quando avremo l’esito delle osservazioni da parte di Anas. In quel momento trarremo le nostre conclusioni”. Frisoni ha voluto ribadire che sarà garantita adeguata tutela dei terreni agricoli. Sarebbero infatti 400 gli ettari a rischio distruzione secondo il consigliere Marcello.