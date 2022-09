Misano, nasce associazione di volontari: 'Non disperdiamo senso di solidarietà dei mesi del Covid'

Attualità

Misano Adriatico

| 15:05 - 30 Settembre 2022

Palazzina Bianchini di Misano.



Muove i primi decisivi passi il progetto voluto dall’amministrazione comunale di Misano Adriatico per non disperdere il senso di solidarietà che si è sviluppato durante i mesi dell’emergenza Covid, sfruttandolo per dare vita ad un’associazione di volontari che, in prospettiva, possa affilarsi alla Protezione Civile Provinciale. Dopo gli incontri con la cittadinanza dello scorso autunno, ora la nascente associazione, denominata Misano 2030, è pronta a diventare operativa con l’approvazione dello statuto.



L’appuntamento è per lunedì alle 20:30, nella Palazzina Bianchini. In tale sede si procederà anche alla raccolta delle adesioni.



L’associazione Misano 2030 si propone di riunire volontari che possano svolgere servizi per la comunità in occasione di calamità naturali, ma che possano essere anche di ausilio per le attività turistiche e sportive. Un nucleo presente sul territorio, che possa essere di ausilio al Centro Operativo Intercomunale.