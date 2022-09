San Giovanni, volontari e studenti insieme per ripulire dai rifiuti le aree verdi della città

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:36 - 30 Settembre 2022

Foto ricordo dell'edizione 2018.



Sabato 1 ottobre a San Giovanni in Marignano è di nuovo "Puliamo il mondo". Il comune aderisce infatti alla 30° edizione del più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo organizzato da Legambiente, in grado di coinvolgere centinaia di migliaia di persone in tutta Italia per ripulire dai rifiuti abbandonati strade e piazze, angoli delle città, parchi urbani, ma anche sponde di fiumi e spiagge.



La giornata prevede la partecipazione dell’Istituto Comprensivo Statale, ma anche dei singoli volontari e dell’associazionismo.



Sabato 1 ottobre dalle ore 9 è infatti in programma un intervento dell’assessore all’Ambiente Nicola Gabellini presso le classi III della scuola primaria sul valore del recupero e della raccolta differenziata.



A seguire i ragazzi effettueranno in prima persona un intervento di pulizia presso il Parco Gaibarella e le zone limitrofe.



Nel pomeriggio appuntamento alle ore 15.00 al Parco dei Tigli per tutta la cittadinanza: sarà infatti possibile avviare una campagna di raccolta cui potranno aderire singoli volontari, associazioni e cittadini pulendo parchi, fossi o piste ciclabili del territorio comunale. Il comune metterà a disposizione sacchi e guanti.



“Anche questa iniziativa è inserita nel ricco programma della Festa del dono perché siamo consapevoli – afferma l’amministrazione comunale - di quanto sia importante il contributo di tutti per rendere l’ambiente in cui viviamo un posto migliore. Fin da piccoli è importante acquisire una consapevolezza di questo e speriamo che tanti cittadini partecipino a questa iniziativa che da una parte offre un contributo concreto e dall’altra è occasione di sensibilizzazione. Con la campagna #donoday vogliamo celebrare il dono in tutte le sue forme e crediamo che anche questa possa essere un’occasione importante”.