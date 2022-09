Cattolica si 'spegne' per la crisi energetica: stop giochi d'acqua nelle fontane e luminarie

Attualità

Cattolica

| 13:50 - 30 Settembre 2022

Palazzo Mancini di Cattolica.



"Massima priorità alla razionalizzazione ed al contenimento dei consumi energetici". L'amministrazione comunale di Cattolica mette in campo i primi interventi per contrastare i recenti aumenti tariffari e salvaguardare gli equilibri economico–finanziari dell'Ente. La giunta comunale, infatti, ha espresso recentemente parere favorevole ad un vero e proprio mini-piano di risparmio la cui attuazione sta entrando a pieno regime proprio in questi giorni. In particolare si è già provveduto ad attuare uno spegnimento anticipato di due ore, rispetto alla normale chiusura all'alba, della pubblica illuminazione.



A questo si aggiunge uno spegnimento delle fontane artistiche ed il relativo stop ai giochi d'acqua. Si spengono anche le luci d'arredo, come l'illuminazione alle palme di via Dante, le luminarie di via Pascoli con il testo della canzone "Giudizi universali" di Bersani, ed i led della facciata di Palazzo Mancini. In precedenza, inoltre, era già stata annunciata la riduzione del consumo per gli impianti di riscaldamento negli uffici e negli edifici comunali.



Come previsto dal Governo, i caloriferi si riducono di un’ora e di un grado, da 20 a 19 gradi. Ridotta anche l’accensione dei riscaldamenti per un totale di 15 giorni, posticipando la stagione di avvio di 8 giorni e anticipando la chiusura di sette giorni. Eventuali altre misure verranno valutate per i singoli edifici pubblici di concerto con la Giunta Comunale.