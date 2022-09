A Misano il quarto round della Coppa Italia Velocità

Sport

Misano Adriatico

| 13:14 - 30 Settembre 2022



Misano World Circuit ospita, questo fine settimana, il quarto e ultimo round della Coppa Italia Velocità 2022. Per l’occasione è altissima la partecipazione da parte dei piloti dei trofei Pirelli Cup, Dunlop Cup, Trofeo Italiano Amatori e Yamaha R3 Cup, che incoroneranno i campioni 2022.



Al via anche eccellenti wild card come Eddi La Marra, Jarno Ioverno e Manuel Rocca nella Pirelli Cup, Alessandro Andreozzi e Giovanni Baggi nella Dunlop Cup. Ospite eccezionale nel paddock della Yamaha R3 Cup, Matteo Vannucci, campione Yamaha R125 Cup e R3 Cup nonché Campione Italiano CIV Supersport 300 e attualmente impegnato al mondiale Supersport 300, sarà disponibile per dispensare preziosi consigli a tutti i piloti impegnati nel weekend di gara.



Il programma si apre oggi (venerdì 30 settembre) con le prove libere e, nel pomeriggio, con le prime qualifiche. Domani pomeriggio doppie gare per la Dunlop Cup e per la Yamaha R3 Cup con gara sprint da sette giri. Domenica ricco programma non-stop con le gare dalle 9:35 fino alle 17:20 con protagonisti i piloti di tutti i trofei.



Un appuntamento dietro l’altro, a Misano World Circuit, in questo finale di stagione. Martedì 4 ottobre l’autodromo accoglierà le vetture storiche iscritte alla Modena 100 ore, evento inserito nei progetti di promozione della Motor Valley.



Le auto raggiungeranno il circuito a partire dalle 9.00 per un’adrenalinica gara in pista con partenza in griglia. Dopo il controllo timbro, seguiranno le prove libere e successivamente le gare in circuito per la sezione Velocità e Regolarità.