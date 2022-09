Corpolò, tratto Marecchiese diventerà strada urbana. In arrivo limiti di velocità più bassi

Attualità

Rimini

| 13:12 - 30 Settembre 2022

Strada Marecchiese nel tratto di Corpolò.



Amministrazione comunale di Rimini e Anas intenzionati a riclassificare le strade della zona di Corpolò: la circonvallazione sarà classificata come strada statale, con competenza di Anas, mentre il tratto della strada Marecchiese che attraverso l'abitato diventerà strada urbana, di competenza del comune.



L'assessore Roberta Frisoni annuncia che in questo modo l'amministrazione potrà intervenire, mitigando la velocità di auto, moto e camion, incentivando allo stesso tempo l'utilizzo della circonvallazione per il collegamento nord-sud. "È un’esigenza che ci è stata espressa più volte dai residenti della zona a cui vogliamo dare una risposta. Confido che l’interlocuzione in corso con Anas vada a buon fine, in modo da presentare a stretto giro in consiglio comunale la riclassificazione delle strade e procedere alla progettazione e realizzazione degli interventi, in condivisione con i cittadini”, spiega l'assessore Frisoni.