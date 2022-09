Juniores, domenica a Poggio Torriana va in scena il Trofeo "Top Automazioni"

Sport

Poggio Torriana

| 12:54 - 30 Settembre 2022

L'arrivo dell'edizione 2021.

Il ciclismo amatoriale si apre alle nuove generazioni, ai futuri campioni di ciclismo. La categoria internazionale Juniores, domenica prossima sarà di scena in provincia di Rimini nel comune di Poggio Torriana (RN) per la seconda edizione del trofeo "Top Automazioni", allestita dalla Società amatoriale “Asd Team del Capitano” valida appunto come IV Gran Premio.



L’Associazione con sede a Santarcangelo di Romagna è partita come una scommessa giovane ed ha creato carisma ed entusiasmo tali da contagiare sempre più le categorie minori con gli Esordienti che si sono distinti nel 1° e il 2° G.P. Team del Capitano. Insieme alle amministrazioni comunali di Savignano s/R, Santarcangelo di Romagna e Poggio Torriana, che patrocinano l'evento, domenica tornano i ragazzi di 17-18 anni d'età a gareggiare.



Si correrà sulla distanza di km 120,5 in un doppio circuito che vedrà interessate le colline marecchiesi, attraverso il territorio dell’Unione dei comuni Rubicone Mare, con sede di partenza e arrivo allo stabilimento produttivo “Top Automazioni” nel comune di Poggio Torriana. L'unica asperità valevole come GPM Promix è la salita del Trebbio, di appena due chilometri, con pendenze dure fino all'8%.



Soddisfazione per i dirigenti del Team del Capitano: "Tutti noi del Team, siamo felici di poter aprire le nostre porte ai ragazzi Juniores, non potevamo certo rinunciarvi dopo il primo "ciak" – racconta il presidente Daniele Bertozzi - Questa manifestazione coinvolge diversi appassionati, compresa la comunità di Poggio Torriana. Voglio ringraziare innanzitutto i nostri sostenitori che ci hanno confermato il loro appoggio: i nostri main sponsor Top Automazion e, Promix, oltre a tutte le attività del circondario che hanno offerto il loro contributo, anche piccolo. Un grazie particolare alle amministrazioni del territorio per il dialogo atto a limare tutti i possibili disagi, di concerto al Consiglio Regionale E-R della FCI".



Riassumendo: l’ appuntamento è quindi fissato, con la 2^ edizione del "4° G.P. Team del Capitano - Trofeo Top Automazioni, alle ore 14.30 di domenica 2 ottobre. Il via ufficiale da Via Santarcangiolese, con una startlist importante che vede 29 società iscritte provenienti da 8 regioni. Fra nomi di spicco i plurivincitori di stagione: Delle Vedove Alessio, Giovanni Cuccarolo Marco Di Bernardo e Roberto Favero della Borgo Molino Rinascita Ormelle, Simone Gualdi (S.C. Cene) già in azzurro alla rassegna iridata di Wollongong (Australia), Diego Bracalante (SCAP) autore di quattro vittorie per distacco, Matteo Fiorini (Ped. Chiaravallese), Alessandro Da Ros (Fontanafredda), Luca Maccaferri e Luca Amadio (Unipolglass), Giacomo Tagliavini (NIAL Nizzolo) e Gianmarco Vicini (Team Coratti). Per scoprire chi sarà il vincitore bisognerà attendere le 17:30 circa, di scena il piazzale della Top Automazioni. Chi salirà sul gradino più alto come successore di Alberto Bruttomesso.?



Per aggiornamenti della corsa - pagina Facebook Team del Capitano.