Verucchio, una camminata nei luoghi della memoria per celebrare la liberazione

Verucchio

| 12:50 - 30 Settembre 2022

Una camminata nei luoghi della Memoria a cura di Anpi con mostra itinerante degli elaborati degli alunni nella giornata di domani sabato 1 ottobre, la Commemorazione dei 9 Martiri slittata a domenica 9 ottobre su indicazione della Prefettura per la concomitanza con le Elezioni Politiche di domenica 25 settembre: Verucchio celebra in due tappe il 78esimo anniversario della liberazione della cittadina datato 21 settembre 1944.



LA CAMMINATA CON ANPI Organizzata da Anpi Verucchio Alberto Brigi, con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Circolo Ricreatico Culturale di Villa Verucchio, si terrà come detto domani sabato 1 ottobre a partire dalle 16 la Camminata nei luoghi della memoria. La partenza è fissata da Piazza Malatesta alle 16.30, il nuovo percorso proposto quest’anno è di circa un’ora con grado di difficoltà medio, sono più che consigliate scarpe comode e il cammino sarà accompagnato da una mostra itinerante degli elaborati degli studenti delle classi terze dell’anno scolastico 2021-2022 dell’Istituto Norberto Pazzini.



LA COMMEMORAZIONE DEI 9 MARTIRI Domenica 9 ottobre sarà poi la volta della tradizionale Commemorazione dei 9 Martiri. Il ritrovo sarà alle 10.50 in Piazza Malatesta, da dove si raggiungerà la Chiesa Collegiata per la Santa Messa in Suffragio. Dopo la funzione religiosa, alle 11.50 si raggiungerà in corteo il cippo eretto in onore dei 9 Martiri accompagnati dalla Banda Musicale Città di Verucchio e si deporrà una corona d’alloro alla presenza della cittadinanza, delle autorità civili, militari e religiose e delle associazioni combattentistiche.