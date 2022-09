Rimini, consiglio comunale approva il piano d'azione su energia sostenibile e clima

Attualità

Rimini

| 12:23 - 30 Settembre 2022

Con la seduta di ieri sera, giovedì 29 settembre, il Consiglio comunale ha approvato - con 21 voti favorevoli, zero contrari e 8 astenuti - il “Nuovo Patto dei sindaci: Approvazione del piano d’Azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC)”. Un passo avanti per la realizzazione del "Paesc", con chiari obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra fissati al 2030 attraverso una riduzione dei consumi energetici e una sempre maggior produzione di energia da fonti rinnovabili.





Come noto il nuovo Patto adotta gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni al 2030 e propone un approccio integrato nell’affrontare i temi della mitigazione e all’adattamento con il quale il Comune di Rimini si impegna sia a ridurre le proprie emissioni di Co2 e di gas climalteranti di almeno il 40% entro il 2030, con le previsioni del "Paesc" in approvazione che vanno oltre e prevedono di arrivare ad una riduzione del 55%, sia ad aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici dei propri territori.



Il “Paesc” è lo strumento attraverso il quale raggiungere questi obiettivi, che si basa su tre pilastri: mitigazione, adattamento ed energia sicura, sostenibile e alla portata di tutti.





Nella stessa seduta consiliare di ieri sera è stata approvata - con 19 voti favorevoli, 10 contrari e nessun astenuto - la proposta di ratifica della deliberazione G.C. n. 284 del 02/08/22 avente ad oggetto:”Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2022/2024 ex art 175 D.Lgs. 267/2000”.

Approvata anche (21 voti favorevoli, 11 contrari e zero astenuti) la proposta per il “Bilancio consolidato del gruppo Comune di Rimini esercizio 2021”.