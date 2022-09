Un defibrillatore nella Piazza dei Sogni in centro storico a Rimini

Attualità

Sabato 1° ottobre membri dell'Associazione "Con le Ali di Chiara" in collaborazione con Hearts & Music for Live, i sostenitori e il Sindaco collocheranno un defibrillatore nella piazza dei Sogni nel centro storico di Rimini.

L'appuntamento è per sabato 1 ottobre alle 12,30, nella piazza dei Sogni riminese, a simbolo di una solidarietà condivisa.



Il defibrillatore è a sua volta stato ricevuto in dono dai Cardiologi del gruppo Doors to Balloon al termine di un concerto nell'estate 2021 presso l'Osteria dei Poeti.



Per l'associazione si tratta di un primo segno concreto sulla "strada" del progetto "Con il cuore, per il cuore": questa apparecchiatura va a unirsi, infatti, al defibrillatore acquistato col ricavato dell'evento di giugno "Un sì per la vita", pronto per entrare a breve in una scuola primaria del Comune di Rimini.