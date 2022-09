Rimini, il progetto 'Più vicini' di Coop a sostegno di associazioni locali

Attualità

11:58 - 30 Settembre 2022

Da Sabato 1 Ottobre sino a Lunedì 31 Ottobre si terrà il progetto "Più vicini" nei supermercati Coop Alleanza 3.0 di Bellaria Igea Marina. La clientela riceverà un gettone ogni 15 euro di spesa e potrà depositarlo in una delle tre urne vicine alle casse. Ognuna delle tre urne promuove un singolo progetto elaborato da un'associazione di volontariato.



Nei punti vendita Coop di Bellaria - in via Ravenna e in piazza Matteotti - vengono promossi i progetti di Futuro Verde A.P.S. , AIDO (Associazione italiana donatori organi tessuti e cellule) e Associazione Cagnona.it. Si tratta di progetti, a forte valenza sociale e culturale, che il Consiglio di Zona Soci di Coop Alleanza 3.0 ha ritenuto meritevoli di sostegno. Tutti e tre i progetti verranno finanziati in proporzione al numero dei gettoni inseriti nelle urne.



È un'iniziativa che finanzierà progetti volti a garantire sviluppo sociale e ambientale. Vi partecipano Futuro Verde A.P.S , associazione di cittadine e cittadini di tutte le età protagoniste di un percorso fatto di incontro e confronto, ma anche di cura e tutela dell'ambiente e che punta a crescere ed allargarsi sempre di più, lavorando anche in parte del territorio provinciale. La partecipazione da parte dell' APS pone l'obiettivo di raccogliere fondi per realizzare laboratori ambientali nelle scuole bellariesi. Mentre AIDO Provinciale Rimini vuole della totem divulgativi nei principali luoghi nella provincia di Riminicon esempi di solidarietà sociale e di cura della salute. Infine l' Associazione Cagnona.it è una consolidata realtà che promuove la storia e la cultura del territorio bellariese e partecipa con l'obiettivo di promuovere la diffusione nel territorio bellariese di due casine per bookcrossing di libri.









Nei 12 punti vendita di Coop Alleanza 3.0 di Rimini e provincia e complessivamente negli oltre 350 negozi tra ipercoop e supermercati– distribuiti dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia – i soci e i consumatori possono scegliere quale sostenere tra tre progetti specifici per ogni territorio e per ogni comunità, in uno spazio dedicato all’interno del punto vendita. I soci e i consumatori potranno scegliere inserendo un gettone cartaceo nell’urna della propria iniziativa preferita. Il gettone cartaceo sarà distribuito alle casse ogni 15 euro di spesa e suoi multipli. Tutti i progetti saranno sostenuti dalla Cooperativa in modo proporzionale alle preferenze ottenute da soci e consumatori.

L’edizione 2021 di “Più vicini” ha visto la partecipazione di oltre 500 progetti di 490 realtà locali. A queste iniziative i soci e i consumatori hanno donato complessivamente oltre 7 milioni di gettoni tra fisici e on line. La Cooperativa è intervenuta con oltre 200 mila euro di finanziamenti, suddivisi proporzionalmente alle preferenze dei soci, ovvero al numero di gettoni che ogni progetto ha ricevuto nelle urne e online.