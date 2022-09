Campagna amica, prodotti a km zero a Rimini nella corte di Palazzo Ghetti

Attualità

Rimini

| 10:49 - 30 Settembre 2022

Immagine di repertorio.

Dal 4 ottobre fino al 10 gennaio 2023 - per poi riprendere in primavera - ogni martedì dalle 7.30 alle 13.30, residenti e non, potranno acquistare frutta fresca, marmellate, miele, vini, olio di oliva e formaggi, tutto rigorosamente a km zero, nella suggestiva corte di Palazzo Ghetti, sede generale di Banca Malatestiana (Via XX Settembre 1870 n.63 – Via Circonvallazione Meridionale n. 39).



L’iniziativa segna un altro passo avanti di “Campagna Amica”, la più vasta rete italiana di aziende agricole e mercati promossa da Coldiretti per consentire di accorciare la filiera e favorire l’acquisto di prodotti agroalimentari a chilometri zero direttamente dai produttori.



“Filiera corta e chilometro zero – afferma Guido Masini Cardelli Palazzi, Presidente di Coldiretti Rimini – hanno un grande significato per i consumatori che acquistano i nostri prodotti. In primis, sono la scelta giusta in materia di sostenibilità ambientale, che in questo caso vuol dire riduzione dell’impatto prodotto dai trasporti. Inoltre – prosegue Cardelli Masini Palazzi – va sottolineata l’importanza del rapporto diretto che si instaura produttori e consumatori, sia a livello di responsabilità da parte dei primi, che si mettono in gioco anche nella fase della commercializzazione delle loro produzioni, che di garanzia per i secondi, in termini di sicurezza alimentare, tracciabilità e rispetto dell’ambiente”.



“Per garantire al massimo il consumatore e per contrastare le inefficienze e le distorsioni di una filiera agricola che spesso, dal punto di vista reddituale, penalizza i produttori – afferma Alessandro Corsini Direttore di Coldiretti Rimini –– gli agricoltori di “Campagna Amica” ci mettono la faccia e scelgono la vendita diretta dal campo alla tavola, garantendo la massima trasparenza all'acquirente finale”.



“I produttori agricoli – assicura Giorgio Ricci Vice Direttore Coldiretti Rimini –proporranno in vendita il meglio delle produzioni agricole di stagione tipiche del nostro territorio: frutta e ortaggi prima di tutto, e poi succhi di frutta, marmellate, vini, formaggi e olio extravergine, offrendo ai consumatori la possibilità di un acquisto consapevole in termini di certezza dell’origine che, come noto, in tempi di globalizzazione rappresenta un valore aggiunto di grande significato e fa la differenza soprattutto con i prodotti di importazione, spesso privi di una loro identità specifica”.



“Il mercato di Campagna Amica è un’iniziativa in piena sintonia con l’impegno green di Banca Malatestiana, fatto di attenzione alla sostenibilità, rispetto per la natura e valorizzazione del nostro territorio e delle sue eccellenze” - afferma Enrica Cavalli, Presidente di Banca Malatestiana - “Per questo motivo abbiamo scelto di ospitare la vendita di prodotti agroalimentari a km 0 nella corte di Palazzo Ghetti. Un gesto volto a mantenere un dialogo sempre più profondo e concreto con il nostro territorio, che da sempre valorizziamo e rispettiamo”.