Trecento borracce per i nuovi iscritti alle scuole di Cattolica

Attualità

Cattolica

| 10:39 - 30 Settembre 2022

Consegna delle borracce.

L'apertura dell'anno scolastico è stata l'occasione per l'Amministrazione Comunale di Cattolica, oltre che per le visite augurali nei vari plessi cittadini, anche per distribuire circa 300 borracce ai nuovi iscritti delle scuole dell’infanzia comunali Ventena, Torconca, Nido d’Infanzia e Spazio Giochi Nido, delle scuole dell'infanzia Statali Corridoni e Papa Giovanni XXIII e delle classi prime della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo. La visita della Sindaca Franca Foronchi e dell'Assessore alla Scuola e alle politiche educative Federico Vaccarini al plesso Torconca, in particolare, è stata condivisa anche con la Vicesindaca ed Assessora alla Scuola di San Giovanni in Marignano Michela Bertuccioli. I vari momenti di incontro si sono svolti anche grazie al coordinamento di Valeria Belemmi.



"Abbiamo partecipato a dei veri e propri momenti di festa per il rientro in classe ed allo stesso tempo abbiamo lanciato un segnale importante per le famiglie, i bambini e le bambine della nostra comunità", spiega Vaccarini. La consegna delle borracce in tritan, infatti, è il naturale prosieguo dell'impegno per l'incentivazione e la sensibilizzazione alla riduzione dell'uso della plastica usa e getta. Il tritan è un materiale ecologico e sicuro perché non contiene bisfenolo A (dannoso per la salute), lavabile, sterilizzabile e per questo ideale al riuso. "Un'azione concreta - continua Vaccarini - attraverso la quale coinvolgiamo i più piccoli nel sentirsi partecipi e protagonisti anche della difesa dell'ambiente, del cambiamento di stile di vita e della ricerca della sostenibilità attraverso piccole ma importanti buone azioni quotidiane; anche questa attenzione si inserisce in più ampio percorso di educazione civica che favorisce la crescita e contribuisce a dare sostanza ai valori di sostenibilità ed educazione ambientale".