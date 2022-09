Gambettola, sabato Open Day di presentazione delle attività dell'ex macello

Attualità

Gambettola

| 02:08 - 30 Settembre 2022





Sabato 1 ottobre dalle 1730 alle 19 il P.A.C. Polo Artistico CreAttivo - EX Macello di Gambettola invita tutta la cittadinanza alla presentazione delle attività invernali, fra merenda offerta per tutti, esibizioni musicali, teatrali, tessuti e tanto altro. Un momento per stare insieme e scoprire le tantissime attività che vengono svolte presso l’Ex Macello: dai corsi di musica e canto della BIM Music Academy al progetto scuola dell’orchestra giovanile, dai campus musicali natalizi ai corsi di Musical e Teatro, dai tessuti aerei al pilates, dalla logopedia al gioco circo.

Si potranno conoscere gli insegnanti dei corsi, guardare le esibizioni dei maestri e degli allievi e immergersi in un mondo di Arte. Tanti anche gli eventi serali in collaborazione con Surfismo, Echo, Bar Centrale e Bar Bosco Verde, Italia Jazz Club, Romagna da Vivere e Luna di Miele Produzioni. Ingresso libero. Info 3284599812 – 3756184143 bimmusicacademy@gmail.com.