Triathlon in forte crescita, accordo Emilia Romagna con federazione 

| 18:28 - 29 Settembre 2022

La frazione di nuoto.

L'Emilia-Romagna diventa sempre di più territorio di riferimento a livello nazionale per la pratica del triathlon, disciplina olimpica ad alto tasso agonistico che combina insieme nuoto, ciclismo e corsa. Nell'ambito del Pnrr, firmato un accordo triennale tra la Regione Emilia-Romagna e la Federazione Italiana Triathlon che mira a promuovere la pratica di questo sport in un contesto in cui il triathlon ha visto una crescita di tesserati e praticanti di oltre il 12% negli ultimi due anni.



Mentre all'Autodromo di Imola è di ritorno il duathlon, Cervia si prepara ad ospitare i Campionati italiani di triathlon, che si svolgeranno l'1 e il 2 ottobre, con oltre 1.200 iscritti e con il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che domenica premierà i vincitori.



A Cesena sorgerà invece il primo Centro federale per gli Ironman alla cui presentazione parteciperanno il presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei e l'atleta della Nazionale Sharon Spimi. "Con questo accordo - ha spiegato Bonaccini - la Regione prosegue il proprio impegno per lo sport, tutti gli sport. E l'accordo con la Federazione italiana triathlon, una disciplina sempre più seguita, ci permette di fare un ulteriore salto di qualità in questa direzione con due appuntamenti di grande richiamo che vedranno protagoniste le città di Cervia e di Imola, con il suo splendido autodromo". "È per me una grande soddisfazione sottoscrivere un accordo pluriennale con una Regione all'avanguardia e tra le più strutturate su questi temi e che da molti anni investe in eventi sportivi di grande qualità", ha invece detto il presidente federale Riccardo Giubilei.