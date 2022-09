Due cani salvati mentre vagavano nell'E45 a Mercato Saraceno

Cronaca

Mercato Saraceno

| 17:37 - 29 Settembre 2022

Foto di repertorio.

Due cani di razza lagotto romagnolo di 9 e 6 anni, sono stati salvati dalla polizia e riconsegnati al loro padrone. E' accaduto ieri pomeriggio (mercoledì 28 settembre) sulla strada statale 3 bis Tiberina - E45, quando una pattuglia della sottosezione di Bagno di Romagna, altezza di Mercato Saraceno, ha notato un furgone fermo a margine della strada: il conducente stava facendo da scudo ai due animali che, impauriti dal trambusto degli altri veicoli in transito, rischiavano di essere travolti dai mezzi in transito. I poliziotti dapprima hanno segnalato il pericolo con le bandierine e la barra lampeggiante dell'auto di servizio, poi sono riusciti ad avvicinarsi agli animali e a calmarli. Una volta portati in caserma, grazie alla lettura dei microchip, sono riusciti a risalire al proprietario, residente a Sogliano al Rubicone da dove si erano allontanati, che si è subito precipitato a recuperare i suoi amici a quattro zampe.